Продление третьей линии метрополитена в Харькове: "Одесскую" и "Державинскую" начнут строить в следующем году

Строительство Алексеевского электродепо началось еще в ноябре, в данный момент роют котлован. Первый этап – строительство перегонных тоннелей, специалисты планируют завершить в следующем году, а полностью построить депо обещают в течение 4 лет. Работы ведутся круглосуточно, средства пока поступают из городского бюджета, вскоре будут привлекаться международные инвестиции.

Наталья Линник, дир. КП "Харьковская дирекция строительства метрополитена":

Участок, который мы собираемся строить - это 3,5 км от метростроителей до одесской, это увеличит нашу существующию линию. На третьей линии нет электродепо, но технологически, если линия становится больше 20 километров, необходимо самостоятельное электродепо, поэтому проектным институтом в связи с развитием третей линии метрополитена, было предусмотрено строительство отдельного электродепо.

Стоимость проекта «Продолжение третьей линии метрополитена в Харькове» составляет более 380 миллионов евро, из них 320 миллионов – инвестиции европейских банков. Он предусматривает строительство депо и двух новых станций, а также обновление подвижного состава «подземки». Ранее финансовые соглашения между украинской стороной и зарубежными партнерами были це, 19 декабря состоялось подписание документов представителями горсовета и Европейского банка реконструкции и развития, который готов предоставить кредит, процентная ставка, по данным мэрии, составит в среднем 1,5%.подписаны в столи.

Шевки Аджунер, глава представительства ЕБРР в Украине:

Реализация этого проекта сделает этот район более привлекательным для харьковчан, думаю, что много семей захотят переселиться туда. это проект важен для нас, поскольку главная цель - повысить комфортность жизни для горожан.

Финансирование от европейских партнеров, подчеркнул глава представительства ЕБРР в Украине, начнет поступать после решение технических вопросов. Строительство двух станций метро «Одесской» и «Державинской», подчеркивают в мэрии, начнется в следующем году. Объекты, которые попали в зону продолжения Алексеевской линии, отселят, говорят чиновники, в том числе жилые дома, которые находятся в этих районах – каким образом будет происходить этот процесс, пока еще обсуждают.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

У нас уже есть такие планы, ведем такую работу, мы будем выкупать собттвенность, принадлежающую гражданам Украины. С начала 2018 года мы опять приступим к более активной фазе нашей работы. После инженерных работ мы будем знать когда мы приступим к началу строительства метрополитена, но это однозначно 2018 год.

От Европейского банка реконструкции и развития Харьков получит в кредит на продолжение третьей линии «подземки» 160 миллионов евро, еще столько же – от Европейского инвестиционного банка. С ЕИБ, рассказывают чиновники, соглашение в ближайшие дни подпишут представители КП «Харьковский метрополитен».