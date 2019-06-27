 

Продление визы в США без собеседования с VisaPlus ®

27 июня 2019 г. 15:05

Заявители из ряда стран пользуются особым положением у американских властей, и потому могут рассчитывать на повторное получение визы в США Украина. Естественно, что у данного процесса есть ряд своих особенностей, которые должны приниматься во внимание для того, чтобы данный шанс стал реальностью. И лучше всего изначально выполнение процесса доверять специалистам, уровень компетентности которых не вызывает сомнений. Именно такие специалисты работают в нашей компании, и они всегда готовы оказать каждому клиенту индивидуальный подход.

На сегодняшний день граждане Украины при необходимости продления визы в США имеют возможность воспользоваться упрощенно процедурой, которая не требует прохождения собеседования в посольстве. Данный бонус позволяет сэкономить время и силы, однако при этом нужно понимать, что аппликат должен соответствовать ряду определённых требований.

Требования к продлению

Для того чтобы получить продление визы в США, заявитель должен соответствует таким условиям:

  • иметь украинское гражданство;
  • подавать на ту же категорию визы, которая уже была открыта ранее;
  • иметь действующую предыдущую визу либо же визу, чей срок действия истек не больше чем год назад;
  • не иметь визовых отказов либо иметь положительный опыт получения после отказов;
  • соответствовать установленным возрастным ограничениям.

Естественно, что это далеко не все нюансы. И потому для того чтобы разобраться с категориями виз и теми возможностями, которые открываются перед конкретным аппликантом, лучше сразу обратиться к специалистам. Они обеспечат индивидуальный подход и подберут оптимальное решение для каждой конкретной ситуации. Вопросы продления визы требуют учета всех деталей. Например, при наличии пометки Clearance Received в продлении может быть отказано.

Получение по упрощенной схеме

В целом продление визы мало отличается от оформления в общем порядке. Основная разница, как уже говорилось, заключается в отсутствии необходимости посещать посольство и сдавать биометрические данные. Заявитель должен правильно подготовить пакет документов и отослать их по электронной почте.

Порядок получения визы без собеседования включает в себя:

  • регистрацию анкеты онлайн на сайте американского консульства;
  • оплаты установленного консульского сбора;
  •  указание получения визы без интервью в личном кабинет;
  • получения подтверждения;
  • отправка пакета документов TMM Express;
  • ожидание ответа.

Также следует помнить, что в некоторых случаях визовый офицер может посчитать необходимостью проведение повторного интервью, и к этому нужно быть готовым.

Что касается сотрудничества с нашей компании, то мы сделаем все необходимое для того, чтобы процесс продления визы прошел максимально быстро и просто.

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