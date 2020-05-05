Продленный карантин и образование: как школьники Харьковщины и их родители относятся к дистанционному обучению

В Украине карантин продлили до 22 мая.

Итак, родители, которые надеялись, что дети вернутся в школы и догонят все в конце года, вынуждены смириться с дистанционным вариантом.

Чиновники от образования уверяют: несмотря на кризисную ситуацию, им удалось наладить учебный процесс. По второму кругу идти в тот же класс не придется: были записаны телеуроки для всей Украины и разработаны методические материалы для работы онлайн. Более того, дистанционное обучение дало возможность родителям оценить уровень учителей.

Лариса Харькова, начальник Департамента науки и образования ХОГА

Тепер батьки можуть оцінити рівень професіоналізму вчителів, які, з моєї точки зори, виявились все ж такі здатними гучно реагувати на виклики та побачити, як працюють з класом педагоги, адже тепер он-лайн трансляцію може дивитись вся сім`я разом, де дитина втрачає темп, де яка якість, з цим гораздо наочніше, ніж записи в щоденнику, що Вася погано поводив себе

Но большинство родителей и учеников от дистанционного обучения не в восторге. Говорят, телевизионные уроки можно рассматривать скорее как дополнительный материал, потому что они идут с опозданием. И обратной связи с учителем нет. Преподаватели часто ограничиваются домашним заданием в вайбере и ссылками на некоторые материалы.

Богдан Шарыгин, школьник

У меня именно в классе проводится один онлайн урок - это алгебра и геометрия. Вернее два, учитель один. Мне этого хватает, потому что все д\з - оно такое, казуальное, если не считать некоторых предметов, таких как экономика, я бы ходил на эти онлайн-уроки, но нигде нет всех онлайн уроков. Только в частных школах, одна моя знакомая учится в частной школе, у нее именно расписание, как в школе, но в основном выборно проводятся уроки, на основанных предпочтениях учителя, его возможность.

И если старшеклассники более самостоятельны в обучении, то у родителей средних и младших классов к домашним делам и заработку денег добавилась еще и учительская работа. Особенно это касается первоклассников: заинтересовать ребенка уроками онлайн оказалось крайне трудно.

Елена Рассказова, мать школьницы

Нам потрібно доробити й попередній матеріал, й той, що зараз, й це дуже важко, тому що дитина з особливими потребами, й в мене не вистачає часу та якихось навичок, щоб пояснити. Матеріал простий, але не вистачає спілкування, дитина говорить, що вона скучала за однокласниками, тобто це потрібно ще й дл соціалізації, я смотрю це по заняттях з малювання, які дуже творчо проходять.

Еще труднее тем, кто живет в селах. Пока чиновники уверены, что в Украине нет проблем с интернетом, родители уверяют: организовать дистанционное обучение вне города проблематично - некачественная связь, отсутствие гаджетов и неумение их использовать.

Лариса Харькова, начальник Департамента науки и образования ХОГА

На сьогоднішній день у нас немає жодного району, де у нас не було б цього покриття, так, якість його різна, але б я не нагнітала ситуацію, й якщо навіть простий телефон є, учителі можуть працювати.

Наталья Снурникова, мать школьника

Пробовали через сайт школи – неможливо взагалі, пробовали через сайт селищної ради, зареєструватись взагалі неможливо. Й все скінчилось тим, що вчителі просто присилають домашнє завдання, адже вони також не мають забезпечення технічного.

Родители и эксперты-педагоги отмечают, что в дальнейшем процесс дистанционного обучения нужно пересматривать. Он может стать как основным видом занятий для отдельных учеников, так и общей потребностью в случае новых карантинов. А для этого должно было обеспечить людей гаджетами. Нужно научить преподавателей и родителей работать онлайн.

Ирина Маньковская, руководитель образовательного центра «Я и моя школа»

Наші педогогічні ВИШі, наша система педагогічної освіти, вона не готує вчителів до дистанційного навчання. Й тут варто зрозуміти, що це не лише питання пристроїв, це повністю інакше організований процес, інакше організована взаємодія з батьками

Екатерина Крикун, мать школьника и воспитательница

Це потрібні бути курси або програми, які допомогли б нам засвоїти інформацію. Крім цього, й з батьками потрібно проводити інформаційну роботу, як це викорастити так, щоб це дійсно приносило користь. А не головну біль батькам та дітям

Пока в министерстве образования учителям рекомендовали провести в сентябре проверки усвоенных знаний. Не для оценивания учеников, а для того, чтобы понимать, какие темы нужно повторить.