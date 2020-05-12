Продлить, но ослабить: как в Украине меняется карантин

В Украине с 11 мая стали ослаблять некоторые карантинные ограничения: открылись парки, парикмахерские и непродовольственные магазины. При этом власти говорят, что карантин продлят и после 22 мая, а масочный режим сохранится до конца лета. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Так, с начала этой недели стартовал первый этап постепенного ослабления карантина в Украине. По итогам этого этапа правительство должно будет решить, можно ли приступать к следующему этапу или, наоборот, вернуть те, что действовали до начала смягчения.

11 мая смогли открыться парикмахерские, летние террасы кафе и ресторанов, пункты ремонта бытовой техники и электроники, непродовольственные магазины и торговые центры, нотариальные конторы, детские площадки и стоматологические кабинеты.

Вновь разрешены прогулки в парках, прибрежных зонах и скверах, но при условии соблюдения всех гигиенических предписаний. Речь идет о социальном дистанциировании в 1,5 метра, перемещение группами не более двух человек, ношение масок и регулярная дезинфекция.

Как выяснилось накануне, парки и другие зоны отдыха были закрыты, чтобы вызвать у украинцев чувство тревоги, а не снизить число заражений.

"Благодаря этому психологическому эффекту у людей появилось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий", - заявил главный санврач Виктор Ляшко 8 мая в эфире телеканала Україна 24.

Правительство разрешило адаптивный карантин. Это означает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах Украины ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.

К тому же, местные власти могут сами усиливать карантин при необходимости, но не ослаблять его. Так, Львовская область решила отложить ослабление ограничений из-за зафиксированного накануне роста выявленных зараженных COVID-19.

Во области снятие некоторых запретов начнется 15 мая. В самом Львове мэрия отменила некоторые карантинные меры с 12 мая. Разрешили работу парикмахерских, салонов красоты и частных стоматологических клиник.

Дети до 14 лет могут выходить на улицу только в сопровождении взрослых. Все должны быть с документами, удостоверяющими личность.

Общественный транспорт на первом этапе продолжает работать в ограниченном режиме.

Метро и междугородний транспорт может быть запущен еще до середины лета, однако спрогнозировать точные сроки пока сложно, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Среди ограничений, которые на текущем этапе отменять не собираются, - запрет на выезд из страны. Сейчас украинские перевозчики не осуществляют регулярных рейсов даже внутри страны.

А международное пассажирское сообщение, согласно данным Минздрава, может быть возобновлено не раньше середины лета, а скорее, даже осенью.

Единственное исключение - чартерные рейсы для перевозки украинских сезонных рабочих к местам их работы за рубежом. На минувших выходных президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что запросы на организацию таких рейсов уже поступили из Италии, Польши, Финляндии и Германии.

В вопросе открытия государственных границ Украина ориентируется на Польшу, сообщил Виктор Ляшко.

"Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть, как они будут открывать. Понимаете, коронавирус - новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются", - пояснил главный санврач Украины.

Следующий пересмотр карантинных ограничений произойдет 22 мая. Как сообщил Шмыгаль, Кабмин планирует продлить карантин в Украине и после этой даты.

"Сейчас мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количеству заболевавших по отношению к тем, кто уже болеет", - сказал премьер.

Шмыгаль уточнил, что переломный этап настанет, когда число выздоровевших превысит или сравняется с заболевшими. Лидером по числу выздоровевших в Украине на сегодняшний день стала Кировоградская область - 57 процентов.

Зеленский говорит, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет думать о следующих шагах по смягчению карантина.