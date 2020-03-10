Проект "Озеленение Украины": на Харьковщине за сутки высадят четверть миллиона деревьев

Харьковская область присоединилась к акции «Миллион деревьев за 24 часа», которая пройдет 21 марта в рамках проекта «Озеленение Украины».

Как сообщает пресс-служба ХОГА, соответствующий меморандум подписал 10 марта председатель ХОГА Алексей Кучер.

«Эта акция очень интересна и является положительной и крайне важной для нашего региона, - отметил руководитель области. - Мы знаем, что до сих пор делали с нашими лесами. Сегодня мы хотим показать, что государство, во-первых, контролирует ситуацию: мы остановили незаконную вырубку, а во-вторых, мы еще и обеспечиваем высадки лесов. Мы призываем как можно больше людей присоединиться к акции, которая состоится 21 марта. Ведь наша область является лидером в этом движении. Мы высаживаем наибольшее количество деревьев по Украине - 250 тысяч из 1 миллиона».

По информации и.о. начальника Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Игоря Тимочко, в высадке деревьев в Харьковской области уже согласились принять участие около 3000 волонтеров. Сейчас регистрация волонтеров для участия в акции продолжается.

«В пределах Харьковской области планируем высадить 250 000 деревьев. Это будут и сеянцы, и саженцы. У нас уже определены локации, где будем высаживать. Сеянцы - в пределах лесного фонда, а саженцы - в пределах населенных пунктов: поселка, села, города, парки, скверы, территории возле домов, школ, больниц», - рассказал Игорь Тимочко.

Организаторы проекта «Озеленение Украины» отмечают, что высадка деревьев является очень важным процессом, но цель - глобальная.

«Наша акция имеет три цели. Первая - это создать коллективную историю успеха украинцев, когда в один день все регионы страны, десятки тысяч волонтеров, бизнес, власть, университеты, молодежь - все вместе делают такую ​​коллективную историю успеха. Другая история - это все-таки формирование нового экосознания. Когда мы привлекаем многих людей к высадке деревьев - это лучший способ изменения сознания, потому что тот человек, который посадил дерево, потом будет и защищать его. Поэтому вторая цель - сделать эту идею трендовой, модной и привлечь миллионы людей к этой акции. И третья цель - создать положительный имидж для страны. Показать всему миру, что Украина может не только просить и генерировать отрицательные новости, но и оказывать положительный вклад в борьбу с изменениями климата», - пояснил президент CEO Club Ukraine, организатор проекта« Озеленение Украины »Сергей Гайдайчук.

По словам и.о. начальника Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, за всеми высаженными во время акции деревьями будут ухаживать и в дальнейшем.

«Осенью мы сделаем инвентаризацию - проверим все деревья, которые были высажены, все ли они принялись», - добавил Игорь Тимочко.