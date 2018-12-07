Проезд по дорогам Харьковской области обеспечен - САД

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.

6 декабря в регионе наблюдались небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами - с дождем. На дорогах местами образовалась гололедица.

«Вечером на западе области, в Валковском и Коломакском районах, прошли снегопады. За два часа выпало около 7 см снега. Все время там работала спецтехника. Всего в течение суток на государственных дорогах области работало 109 единиц спецтехники и 143 рабочих дорожного хозяйства. На обработку покрытия использовано 849 куб. м песчано-солевой смеси и 65 тонн технической соли», - рассказали в САД.

Сегодня, по прогнозу синоптиков, по области будет наблюдаться облачная погода. Временами снег и мокрый снег, на дорогах - местами гололедица. Ветер северный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха днем ​​от 0 ° С до -3 ° С.

«Проводятся работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения и расширению проезжей части от снега. Особое внимание направлено на маршруты с наибольшей интенсивностью движения и на аварийно опасные участки (спуски, подъемы) на автомобильных дорогах государственного значения. Работники дорожных предприятий постоянно проводят мониторинг состояния проезда как патрульным обследованием, так и с помощью 5 существующих камер наблюдения», - отметили в САД.