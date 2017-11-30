Профессия интервьюера: что необходимо знать новичку®

Возможна частичная занятость с удобным для студентов гибким графиком, что поможет применить на практике получаемые знания. Однако даже те, у кого нет профильного образования, в частности журналисты, могут реализовать себя в этой сфере. Говоря об интервьюерах, обычно подразумевают маркетинговые и социологические исследования.

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Особенности работы

В среде опытных интервьюеров считается, что самое главное — удержать человека в первые минуты разговора, при этом можно как шутить и беседовать на отвлеченные темы, так и сразу начинать опрос. При ответе «у меня нет времени» человек без опыта отметит, что респондент не смог отвечать, а специалист поймет, что это просто вежливая форма отказа и необходимо заинтересовать его. Если удерживать внимание респондента в течение одной минуты, то на 80–90% можно гарантировать, что интервью все-таки состоится.

Работу интервьюером лучше выбирать коммуникабельным людям, кто умеет и любит общаться, ведь заставить незнакомого человека отвечать на вопросы, которые, с его точки зрения, совсем ему не нужны, достаточно сложно, поэтому респондента обязательно нужно расположить к себе с первых минут разговора. Перед собеседованием с потенциальным сотрудником могут провести непринужденную беседу, проверяя, сможет ли он поддерживать разговор на любые темы.

Зарплата интервьюера обычно привязана к количеству успешно заполненных анкет, реже — почасовая оплата.

Базовый словарь

Интервьюер — специалист, который проводит опрос согласно анкете.

Респондент — человек, отвечающий на вопросы интервьюера.

Анкета — основной инструмент интервьюера для проведения опросов, состоящий из бланков с вопросами и местом для ответов. Анкета может быть как в бумажном виде, так и в форме онлайн-документа.

Вспомогательные материалы — карточки с изображением брендовых марок или кадров из рекламы. Они могут использоваться для выяснения узнаваемости бренда, когда интервьюер показывает респонденту карточку и спрашивает, знает ли он, что на ней изображено.

Маршрутный или контактный лист — адреса или список контактов, по которым интервьюер связывается с респондентами.