Профилактика коронавируса. Как дезинфицируют подземные переходы в Харькове?

Перила, ручки дверей и турникеты - все, к чему чаще всего прикасаются горожане в подземных переходах коммунальщики тщательно вытирают, используя специальные средства. Дезинфекцию тактильных зон проводят, когда людей меньше - рано утром, после обеда и поздно вечером. Раньше делали это раз в сутки. После первого случая коронавируса в Украине - трижды в день, чтобы защитить харьковчан от распространения опасных инфекций.



У нас дезраствор, ми протираємо, щоб було чисто. Не було інфекцій, протираємо двері, протираємо поручні.

Дезинфекция общественного транспорта, говорят люди, беспокоит их больше всего, ведь метро, ​​автобусами, трамваями и троллейбусами пользуются почти каждый день. Кроме того, переживают о том, можно ли в Харькове вовремя диагностировать новый коронавирус.

Светлана, пассажирка метрополитена:

Я хотела узнать, действительно, вот на какой срок отправляется туда, то есть это можеть быть день-два. Человек может просто сгореть. У нас медицина сейчас стоит, сами знаете на каком уровне. Это не тайна. И то, что насколько действительно не на бумажке обрабатываются места наибольшего скопления народа. Транспорт, метро, в пик особенно: один к одному стоят.

В мэрии говорят - выявить опасную инфекцию смогут с помощью экспресс-тестов, которые сейчас есть в областной инфекционной больнице. Их отправляют в Киев, потом, если нужно, на дополнительное исследование за границу. В подземке и других видах електротранспорта отныне ежедневно мониторят состояние здоровья работников. Кроме того, уверяют - обспечат их масками. Обязательного масочного режима для пассажиров нет, носить ли - на усмотрение людей.

В горсовете признают - проблема с наличием защитных противовирусных средств в харьковских аптеках есть. Однако критической ситуацию не считают. Заместитель мэра даже советует решить эту проблему самостоятельно.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель мэра по вопросам здравоохранения:

Кто не смог купить, у кого нет маски, пожалуйста, 5 слоев марли. Прострочили, прищепочки сделали, шнурочки пришили, гладьте и носите, сохраняйте свое здоровье. Да, проблема с масками в аптечной сети есть. Но это не значит, что мы все погибнем.

Врачи отмечают, что общественный транспорт - одно из самых опасных мест для распространения инфекций из-за огромного скопления людей. Медики советуют при наличии высокой температуры, кашля или других симптомов простуды оставаться дома. Начальникам, которые позволяют больным работникам выходить на работу, грозит административная ответственность, говорит санитарный врач города Ирина Зубкова, ведь они нарушают противоэпидемические правила.

Ирина Зубкова, нач. отдела ГУ Госпродпотребслужбы в Хар. обл.:

По-перше, якщо ми бажаємо зупинити епідпроцес, то треба щоб хворі люди не виходили на вулицю. По-друге: с профілактичною ціллю, кожна людина повинна вранці виміряти собі температуру. Бо в нічний час у нас обмежується функціональна діяльність. І температура повинна бути низькою.

Проверки в местах с массовым скоплением людей будут проводиться в городе ежедневно, подчеркнули в мэрии.