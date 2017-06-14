Прогноз погоды

14 июня 2017 г. 6:27
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Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.

Утром переменная облачность.. Температура воздуха +15 градусов. Ветер ападный 3,1 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями. Температура воздуха +19 градусов. Ветер западный 6,0 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность..  Температура воздуха +20 градусов. Ветер западный 5,4 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 739 мм. рт. ст. 

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