Прогноз погоды

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.

Утром переменная облачность.. Температура воздуха +15 градусов. Ветер ападный 3,1 м/с. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями. Температура воздуха +19 градусов. Ветер западный 6,0 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность.. Температура воздуха +20 градусов. Ветер западный 5,4 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 739 мм. рт. ст.