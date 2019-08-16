Прогулки с домашними любимцами в харьковских парках станут удобнее: по городу уже установили около 40 боксов с гигиеническими комплектами для уборки

Гигиенические принадлежности для собак в парках и скверах Харькова. По городу расставили боксы с одноразовыми пакетами и совками для уборки за четвероногими. Всего в одной коробке помещается 15 гигиенических комплектов.

Олег, работник парка Шевченко:

Пользуются, пользуются. Ну, в основном утром выгуливают. Ну, кто-то пользуется, а кто-то нет, кто-то все равно на своей волне.

Харьковчанка Ирина уверяет: пакетики для уборки носит с собой с тех пор, как у нее появилась собака. Однако признается, часто забывала их дома, а вот если в парке будут готовые - это значительно упростит прогулки с домашними любимцами.

Ирина, харьковчанка:

Это да, это стало удобнее намного, единственное, что мне кажется, их нужно еще больше ставить, потому что не во всех они есть точках, и все равно не все, конечно, хорошие и порядочные хозяева будут это делать. В любом случае, это очень хорошо, так как можно убрать за собачкой. Единственное что, будет ли их хватать и насколько люди будут это делать.

Даже те, кто ходят без собак, говорят: идея хорошая, обычно люди гуляют в парке с любимцами - это хорошо, но когда они за ними не следят - это неприятно, на газонах могут играть дети или отдыхать взрослые.

Ольга, туристка из Швейцарии:

Конечно, чтоб поддерживать чистоту в парке - это очень важно, и это давно уже есть в Европе и во всех странах мира, я считаю, что это правильно.

Представители КП «Харьковзеленстрой» сообщили - сейчас по городу уже установлено 36 боксов на различных локациях, таких как парк Шевченко, сквер Театральный и Молодежный парк. Далее в планах - Саржин Яр, набережные и сквер по улице 23 Августа.

Андрей Дронь, заместитель директора КП «Харьковзеленстрой»:

Таким чином, ми намагємося привчити харків'ян до культури і чистоти. Адже сьогодні в місті відкривається багато оновлених парків і скверів, і не хочеться, щоб люди, гуляючи там зі своїми тваринами, псували цю красу.

Кроме боксов, по Украине еще планируют установить современные площадки для выгула собак и их тренировки, об этом сообщил на своей странице в Фейсбук заместитель министра Минрегиона Лев Парцхаладзе. Он рассказал, что требования к благоустройству будут более конкретизированными: площадки должны быть ближе к внутридворовым территориям или на них, обязательно должны быть оснащены пакетиками для туалета четвероногих.