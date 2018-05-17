Происшествие на Салтовке.В результате ДТП погиб пешеход

17 мая 2018 г. 18:51
Автор: Светлана Еченина
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Сегодня утром Юлия, как обычно, ехала на работу трамваем, но ее размышления о неотложных делах мгновенно остановила страшная картина. За окном женщина увидела суету и уже накрытое простыней тело

Юлия

То, что я могла видеть – лежала покрытая женщина, недалеко от перехода, толи сзади, толи впереди, все что могу сказать. Пробка большая… машин… и все.

По данным правоохранителей, дорожное происшествие случилось около семи утра, на улице Героев Труда. Здесь прямо на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила 72-летнюю женщину. Наезд совершил 38-летний водитель автомобиля «Audi». Предварительно установлено, что мужчина превысил разрешенную скорость движения. Прохожие этого перехода опасаются, говорят, что чувствуют себя на нем совершенно незащищенными.

Илья

Переходя дорогу... тут мало кто останавливается, дождаться тяжело, пока кто-то из водителей остановится. Когда переходишь – кто-то несется, кто-то пытается остановится … опасно, очень опасно… Движение тут быстрое и постоянное… каждый день тут перехожу. Как по мне, опасно очень

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции. Водителя опросили сотрудники следственно-оперативной группы. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются

Видео: 

Происшествие на Салтовке. В результате ДТП погиб пешеход - 17.05.2018

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