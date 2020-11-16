Производители еще одной вакцины от коронавируса заявляют о ее эффективности

Потенциальная вакцина от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna показала высокую эффективность на уровне 94,5%. Данный показатель достигнут в ходе третьей фазы испытаний. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщается, что в испытаниях в США приняли участие более 30 000 человек. В ходе вакцинирования на промежуточном этапе COVID-19 выявили у 95 человек. При этом 90 случаев пришлись на контрольную группу, которой вводили плацебо. Таким образом, среди тех, кто действительно был вакцинирован, заразились только пять человек. И даже в этом случае заболевание у них протекало в легкой форме.

"Это поворотный момент в разработке нашей вакцины. Результат промежуточного анализа дал нам первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвращать заболевание COVID-19, в том числе в тяжелой форме", - заявил гендиректор Moderna Стефан Бансель.

В компании утверждают, что участники испытаний перенесли вакцинацию без серьезных побочных действий. Но часть испытуемых жаловалась на краткосрочные боли мышцах и суставах, головную боль, боль и покраснение кожи в месте инъекции.

Moderna отмечает, что по мере поступления данных оценка эффективности может меняться. В ближайшее время компания обратится в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США за разрешением использовать вакцину mRNA-1273 в чрезвычайных ситуациях.

Также уже заявлено о планах выпустить до конца года 20 млн доз вакцины для вакцинации в США. В следующем году планируют выпустить от 500 млн до 1 млрд доз.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о вакцине совместной разработки американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Украина уже находится на финальной стадии подписания договора на поставки.