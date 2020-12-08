Производство российской вакцины в Харькове: информация не подтвердилась - СМИ

08 декабря 2020 г. 19:19
Источник: Интерфакс-Украина
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Информация о том, что АО "Биолек" (Харьков) наладило производство российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", не соответствует действительности, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Указанная информация была проверена и не подтвердилась", - сказал источник.

Как сообщалось, ранее российское агентство "Интерфакс" (interfax.ru) распространило заявление главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева о том, что РФПИ готов производить вакцину "Спутник V" на территории Украины и ее выпуск уже налажен компанией "Биолек".

"РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний - АО "Биолек", - говорится в сообщении РФПИ во вторник.

В информации отмечалось, что производство на "Биолеке" будет запущено в случае получения соответствующего разрешения.

 

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