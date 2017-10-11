Прокуратура обжаловала постановление о повышении тарифов на воду в Харькове

11 октября 2017 г. 16:57

Харьковская местная прокуратура №2 обратилась в окружной административный суд Киева с требованием признать недействительным постановление о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для жителей Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратруры Харькова.

По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, речь идет о постановлении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) от 25.07.2017.

Согласно украинскому законодательству решения НКРЕКП, которые являются нормативно-правовыми актами, подлежат обязательной государственной регистрации. Государственная регистрация нормативно-правового акта заключается в проведении правовой экспертизы на соответствие Конституции и другим законодательным актам Украины, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, антикоррупционной экспертизы.

Однако, вопреки законам, постановление НКРЕКП не зарегистрировано в Министерстве юстиции, не включенная в Единый государственный реестр, регистрационный номер не присвоен. Итак, документ, по которому изменены тарифы на водоснабжение и водоотведение, введено в действие вопреки определенной нормативно-правовыми актами процедуре регистрации такой категории постановлений.

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