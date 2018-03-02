Прокуратура обжаловала приговор "Топазу"

Прокуратура Харьковской области обжаловала приговор Киевского районного суда Харькова в отношении антимайдановца с позывным "Топаз" в части назначенного судом наказания.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации процессуального руководителя в уголовном производстве Олега Максюка, в январе суд признал виновным 31-летнего харьковчанина в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в массовых беспорядках и незаконном завладении транспортным средством (ч. 1 ст. 110, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 289 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Обвинение просило назначить более суровое наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Прокуратура доказала, что подсудимый был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый" коридор позора ", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 на улице Рымарской, во время которых погибли люди ", - пояснил Олег Максюк.

В связи с мягкостью назначенного наказания прокуратура подала апелляцию.

Напомним, задержали мужчину 28 марта 2014. На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему избрали круглосуточный домашний арест, который он нарушил.

25 апреля 2014 его задержали в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.

Летом 2015-го суд начал рассмотрение дела в отношении «Топаза».

Обвиняемый находится под стражей.