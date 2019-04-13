Прокуратура отказала Мусееву в закрытии уголовного дела против него

Экс-глава Холодногорской районной администрации Харькова Максим Мусеев, которого подозревают в государственной измене, через своего адвоката обратился к прокурору области с ходатайством закрыть уголовное производство. Свою просьбу беглый чиновник мотивировал тем, что в его действиях отсутствует состав преступления.

«Вчера мой адвокат подал ходатайство прокурору области о закрытие уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления на 18 листах. Где детально было изложено, что все имеющиеся в материалах дела факты не то, что доказывают, а наоборот - опровергают мою виновность»,- написал Мусеев на своей странице в Фейсбук.

Прокуратура отказала в удовлетворении ходатайства адвоката экс-главы Холодногорской райадминистрации Харькова Максима Мусеева о закрытии уголовного производства

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, никаких данных, которые обоснованно опровергают установленные досудебным следствием обстоятельства, стороной защиты предоставлено не было, в связи с чем в удовлетворении ходатайства было полностью отказано.

В связи с этим Мусеев заявил, что готовит судебные иски.

Напомним, 3 октября 2018 стало известно, что СБУ разоблачила главу Холодногорской районной администрации Максима Мусеева в работе на спецслужбы РФ. По данным правоохранителей, чиновника завербовала ФСБ России во время пребывания в 2015 году на территории временно оккупированного Крыма.

Кроме того, правоохранители задокументировали факт наличия у харьковского чиновника двойного гражданства.

Мусееву сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и объявили в розыск.

Позже Мусеев был освобожден от должности председателя Холодногорской райадминистрации Харькова.