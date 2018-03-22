Прокуратура передала в суд дело захватчика "Укрпочты" в Харькове

22 марта 2018 г. 11:37
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Прокуратура области направила в Киевский районный суд  обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины о захвате 9 заложников, среди которых было двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил процессуальный руководитель в уголовном производстве - начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, злоумышленнику инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 310, ч. 2 ст. 309 УК Украины (захват и содержания лиц в качестве заложников, выращивание конопли и незаконное изготовление и хранение наркотических средств).

Согласно  выводам судебно-психиатрической эксперитзы, проведенной на досудебном следствии, мужчина хроническими психическими заболеваниями не страдает. На момент инкриминируемых ему преступлений он мог осознавать свои действия и руководить ими. В принудительном лечении мужчина не нуждается.

Напомним, 30 декабря 2017 в Харькове около 15.00 мужчина зашел в одно из отделений Харьковской дирекции ОАО «Укрпочта» на ул. Шевченко, вблизи станции метро «Киевская».

Он заблокировал выход из помещения, где находились 3 сотрудника «Укрпочты» и 6 посетителей, среди которых было двое детей. Мужчина был в маске, имел при себе предметы, похожие на пистолет и нож.

Он сообщил, что у него взрывчатка, и угрожал привести ее в действие.

Около 20.00 все заложники были освобождены.

Кроме того установлено, что дома злоумышленник выращивал и хранил наркотическое средство - «каннабис».

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

 

 

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