Прокуратура предупредила предпринимателей Харьковщины о мошенниках-"благотворителях"

Прокуратура Харьковской области предупреждает харьковчан о случаях мошенничества под «эгидой» благотворительной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в течение последней недели на ряд предприятий Харьковщины звонили неизвестные лица. Они говорили, что звонят из приемной первого заместителя прокурора области и требовали от руководителей предприятий перечислить средства «на благотворительность».

Как сообщили в прокуратуре, аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины.

Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры.

Правоохранители заявляют, что руководство прокуратуры Харьковской области не имеет никакого отношения к подобным действиям и призывают харьковчан быть осмотрительными, а также напоминают, что за данные действия предусмотрена уголовная ответственность согласно ст.190 УК Украины (мошенничество).

«Обычно злоумышленники пользуются номером 066685 63 19 , однако возможны подобные звонки с любых других телефонов. В случае аналогичных обращений в коем случае не выполняйте указания мошенников и не перечисляйте средства. Помните, что такие сообщения являются провокацией и преступлением. В случае вымогательства денег от имени прокуратуры призываем немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы», - говорится в обращении прокуратуры.