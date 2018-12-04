Прокуратура предупредила предпринимателей Харьковщины о мошенниках-"благотворителях"

04 декабря 2018 г. 18:09
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Прокуратура Харьковской области предупреждает харьковчан о случаях мошенничества под «эгидой» благотворительной деятельности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в течение последней недели на ряд предприятий Харьковщины звонили неизвестные лица. Они  говорили, что звонят из приемной первого заместителя прокурора области и требовали от руководителей предприятий перечислить средства «на благотворительность».

Как сообщили в прокуратуре, аналогичные преступные действия уже имели место в других регионах Украины. 

Прикрываясь чужим именем, злоумышленники пытаются получить легкую наживу и одновременно с этим дискредитировать органы прокуратуры.

Правоохранители заявляют, что руководство прокуратуры Харьковской области не имеет никакого отношения к подобным действиям и призывают харьковчан быть осмотрительными, а также напоминают, что за данные действия предусмотрена уголовная ответственность согласно ст.190 УК Украины (мошенничество).

«Обычно злоумышленники пользуются номером 066685 63 19 , однако возможны подобные звонки с любых других телефонов. В случае аналогичных обращений в коем случае не выполняйте указания мошенников и не перечисляйте средства. Помните, что такие сообщения являются провокацией и преступлением. В случае вымогательства денег от имени прокуратуры призываем немедленно обращаться с заявлениями в правоохранительные органы», - говорится в обращении прокуратуры.

 

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