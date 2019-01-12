Прокуратура проверит законность постройки обрушившегося на людей павильона на харьковском рынке

12 января 2019 г. 12:47
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Обстоятельства разрушения торгового павильона на рынке возле станции метро им.Масельского, которое произошло вечером 11 января, проверят следственным путем.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, из-за обрушения крыши торгового павильона на рынке открыто уголовное производство по фактам нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебной халатности должностных лиц одного из субъектов хозяйствования м. Харьков (ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Правоохранители установили, что произошло разрушение металло-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона. 

В результате происшествия 3 женщины получили различные телесные повреждения и были госпитализированы.

Также прокуратура проверит законность передачи земельного участка в аренду, предоставление разрешений на строительство, реконструкцию и функционирование на ней торговых павильонов.

 

 

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