Прокуратура проверит законность постройки обрушившегося на людей павильона на харьковском рынке

Обстоятельства разрушения торгового павильона на рынке возле станции метро им.Масельского, которое произошло вечером 11 января, проверят следственным путем.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, из-за обрушения крыши торгового павильона на рынке открыто уголовное производство по фактам нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью и служебной халатности должностных лиц одного из субъектов хозяйствования м. Харьков (ч. 2 ст. 272, ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Правоохранители установили, что произошло разрушение металло-каркасных конструкций недостроенного торгового павильона.

В результате происшествия 3 женщины получили различные телесные повреждения и были госпитализированы.

Также прокуратура проверит законность передачи земельного участка в аренду, предоставление разрешений на строительство, реконструкцию и функционирование на ней торговых павильонов.