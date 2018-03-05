Прокуратура согласовала подозрение в разбое сыну замминистра образования Украины

Прокуратура согласовала подозрение сыну первого заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца Михаилу в разбойном нападении на курьера интернет-магазина.

"В субботу, 3 марта, третий фигурант в уголовном производстве по факту разбойного нападения на курьера интернет-магазина был уведомлен о подозрении", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева в понедельник.

По информации прокуратуры, он самостоятельно пришел к следователю.

"Он уведомлен о подозрении по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм)", - уточнили в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Вместе с тем в пресс-службе не уточнили имя фигуранта дела. Как стало известно агентству, речь идет о сыне первого заместителя министра образования и науки Владимира Ковтунца.

Как сообщалось, полиция Киева расследует дело о разбойном нападении на курьера, по которому уведомлены о подозрении два человека.

"Факт разбойного нападения на курьера одного из интернет-магазинов техники имел место месяц назад. По данному делу есть двое подозреваемых", - сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Киева, не уточнив при этом больше никаких подробностей.

Вместе с тем, как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в разбойном нападении принимали участие три человека, один из которых – сын заместителя министра образования Владимира Ковтунца.

По информации собеседника агентства, полиция готовила подозрения в совершении преступления на всех троих участников преступления, но прокуратура не согласовала подозрение сыну первого замминистра. То есть, он не проходил по делу как подозреваемый.

СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в Киеве сын первого заместителя министра образования и науки Украины Владимира Ковтунца Михаил участвовал в разбойном нападении на курьера интернет-магазина., чтобы завладеть мобильным телефоном Iphone 8+.