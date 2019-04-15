Прокуратура требует максимального наказания для осужденного, который сжег мужчину заживо

В Харьковской области осудили 25-летнего мужчину за совершение убийства, совершенного с особой жестокостью по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины. Также приговором Лозовского горрайонного суда, кроме убийства, он признан виновным в краже (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установлено, в конце декабря 2017 года в одном из сел Лозовского района осужденный выпивал в местном магазине. Его внимание привлекли мужчины, которые громко смеялись.

Нетрезвый злоумышленник решил, что они смеются над ним, поскольку имел давние неприязненные отношения с одним из мужчин в компании, и решил отомстить за насмешки.

Злоумышленник пришел в дом «обидчика» с бутылкой бензина. Во дворе нашел самодельный металлический ледоруб, с которым он зашел в дом, и несколько раз ударил хозяина по голове.

От мощных ударов потерпевший упал, а нападающий вытащил его на улицу и продолжил бить. Когда жертва уже не могла сопротивляться, преступник бросил его в подвал, облил бензином и поджег. Пострадавший получил около 50% ожогов тела и умер от ожогового шока.

Следствием также установлена ​​причастность осужденного к краже весной 2016 года. Он похитил из частного двора бензопилу и продал ее.

Обвинение в суде настаивало на более суровом наказании для убийцы, поскольку преступление совершено при ряде отягчающих обстоятельств - алкогольное опьянение обвиняемого в момент совершения преступления, беспомощное состояние жертвы.

Кроме того, подсудимый своей вины не признал и убытки потерпевшей стороне не возместил, поэтому прокуратура считает, что ему должно быть назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Однако суд назначил убийце наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Прокуратура с наказанием, назначенным осужденному, не согласилась и подала апелляционную жалобу.