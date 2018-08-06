Прокуратура требует ужесточить приговор для оперативника, который зарабатывал по схеме "ваш сын в полиции"

06 августа 2018 г. 10:49
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Прокуратура обжаловала условный приговор полицейскому оперуполномоченному, который признан виновным в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УК Украины), и требует назначения реального наказания для осужденного.

Схема "заработка" была довольно знакомой и простой - на телефон жертвы звонили и сообщали, что внук или сын совершил жуткое ДТП и сейчас находится в полиции. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности и спасти родственника, необходимо заплатить деньги.

В конце 2014 правоохранитель, действуя в группе с другими лицами, получил 10 тысяч гривен от 73-летней жительницы Балаклейского района. Деньги за «непривлечение» ее внука к уголовной ответственности пенсионерка перечислила на банковскую карточку третьего лица. Злоумышленники даже привезли ее из дома к ближайшему терминалу.

Чтобы не выдать себя, злоумышленник обратился к своему приятелю и сообщил ему, что якобы брату необходимо срочно перечислить средства, но у него нет банковской карточки и попросил воспользоваться картой приятеля. Ничего не подозревая, знакомый дал номер счета своей банковской карты, а потом и саму карточку, чтобы полицейский мог снять с нее средства.

 Сейчас полицейский отстранен от должности.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, в июле текущего года суд области приговорил полицейского к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. 

Прокуратура в своей апелляции просит назначить полицейскому максимальный срок, предусмотренный УК Украины - 3 года лишения свободы.

 

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