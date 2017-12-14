Прокуратура в очередной раз выиграла суд против частников, незаконно пользовались Безлюдовских пляжем

14 декабря 2017 г. 14:18
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Харьковский апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию местной прокуратуры №6, оставив без изменений решение суда первой инстанции, который обязал недобросовестного арендатора освободить более 80 га земли на территории Безлюдовского водохранилища и привести ее в состояние, в котором она была до предоставления в пользование.

Об этом сообщили в прес-службе прокуратуры в Харьковской областию

По информации руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева, установлено, что одно из хозяйственных обществ, которое работает в области культурно-оздоровительных и спортивных услуг, незаконно использует 81,46 га лесного и водного фонда, находящихся в постоянном пользовании гослесхоза. В частности, ООО самовольно построило на участке здания и сооружения.

Дело неоднократно рассматривалось судами различных инстанций. В текущем году хозяйственный суд области в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры о возврате недобросовестным арендатором 70 га водоемов, более 1 га леса и около 10 га пляжа. После этого ООО обратилось в апелляционный суд, однако ему отказали в удовлетворении жалобы.

В прокуратуре напомнили, что ООО пользовалось землями с 2001 года. После окончания договоров аренды в 2011 году предприятие около пяти лет пользовалось землей, не имея на это законных оснований. Продлить договоры аренды ООО решило только в 2016 году. Для этого оно обратилось в суд.

Суд первой инстанции занял сторону общества. Прокуратура обратилась в апелляцию, а затем и в кассационную инстанцию.

В 2016 году Высший хозяйственный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу заместителя прокурора области и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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