Прокурор Харьковской области написал заявление об увольнении

Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко написал заявление на увольнение с должности и из органов прокуратуры Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Заявление об увольнении Данильченко было удовлетворено", - говорится в сообщении.

Напомним, Юрий Данильченко - заслуженный юрист Украины, в органах прокуратуры работал с июля 1984 года.

Прокуратуру Харьковской области Юрий Данильченко возглавлял с 2014 года.

В конце июля 2019 года Юрий Луценко, будучи на должности Генпрокурора Украины, переназначил Юрия Данильченко прокурором Харьковской области.