Прокурор Харьковской области написал заявление об увольнении

Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко написал заявление на увольнение с должности и из органов прокуратуры Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Заявление об увольнении Данильченко было удовлетворено", - говорится в сообщении.
Напомним, Юрий Данильченко - заслуженный юрист Украины, в органах прокуратуры работал с июля 1984 года.
Прокуратуру Харьковской области Юрий Данильченко возглавлял с 2014 года.
В конце июля 2019 года Юрий Луценко, будучи на должности Генпрокурора Украины, переназначил Юрия Данильченко прокурором Харьковской области.