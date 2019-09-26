Прокурор Харьковской области написал заявление об увольнении

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26 сентября 2019 г. 11:42
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Прокурор Харьковской области Юрий Данильченко написал заявление на увольнение с должности и из органов прокуратуры Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Заявление об увольнении Данильченко было удовлетворено", - говорится в сообщении.

Напомним, Юрий Данильченко - заслуженный юрист Украины, в органах прокуратуры работал с июля 1984 года.

Прокуратуру Харьковской области Юрий Данильченко возглавлял с 2014 года.

В конце июля 2019 года Юрий Луценко, будучи на должности Генпрокурора Украины, переназначил Юрия Данильченко прокурором Харьковской области.

 

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