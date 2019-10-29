Пропала без вести Елизавета Кучер

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, Волчанским отделом полиции устанавливается местонахождение Елизаветы Кучер 2002 года рождения, которая 18 октября поехала в город Харьков и по настоящее время не выходит на связь.

Ее приметы: рост 160-165 см, светло-русые длинные волосы, карие глаза, худощавое, на правом веке родинка.

Была одета в серые джинсы, бордовую кофту, синюю куртку, белые кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефону: (5741) 4-26-66, 102 или любым другим удобным способом.