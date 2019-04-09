Пропавшего подростка нашли в соседнем районе Харьковщины

В Харьковской области правоохранители разыскали пропавшего подростка.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, около 12:00 8 апреля 13-летний житель поселка Кручик Богодуховского района самовольно ушел из школы и домой так и не вернулся.
Мать мальчика обзвонила одноклассников, родственников и знакомых, но мальчика нигде не нашла.
Тогда женщина обратилась в полицию.
Полицейские установили местонахождение подростка.
Парень бродил по улицам Краснокутска.
Полицейские выяснили, что никаких противоправных действий в отношении него совершено не было, провели с подростком профилактическую беседу и вернули его родителям.