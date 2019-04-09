Пропавшего подростка нашли в соседнем районе Харьковщины

В Харьковской области правоохранители разыскали пропавшего подростка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, около 12:00 8 апреля 13-летний житель поселка Кручик Богодуховского района самовольно ушел из школы и домой так и не вернулся.

Мать мальчика обзвонила одноклассников, родственников и знакомых, но мальчика нигде не нашла.

Тогда женщина обратилась в полицию.

Полицейские установили местонахождение подростка.

Парень бродил по улицам Краснокутска.

Полицейские выяснили, что никаких противоправных действий в отношении него совершено не было, провели с подростком профилактическую беседу и вернули его родителям.