Пропавшего подростка нашли в соседнем районе Харьковщины

09 апреля 2019 г. 13:05
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В Харьковской области правоохранители разыскали пропавшего подростка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  около 12:00 8 апреля 13-летний житель поселка Кручик Богодуховского района самовольно ушел из школы и домой так и не вернулся.

Мать мальчика обзвонила одноклассников, родственников и знакомых, но мальчика нигде не нашла.

Тогда женщина обратилась в полицию. 

Полицейские установили местонахождение подростка. 

Парень бродил по улицам Краснокутска. 

Полицейские выяснили, что никаких противоправных действий в отношении него совершено не было, провели с подростком профилактическую беседу и вернули его родителям.

 

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