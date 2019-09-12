Пропавшего под Харьковом подростка нашли в соседней области

В Днепропетровской области правоохранители разыскали пропавшего 14-летнего жителя Харьковщины, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Несовершеннолетний парень, проживающий в селе Борки Змиевского района, 8 сентября ушел из дома гулять и не вернулся.

Совместно с днепровскими коллегами харьковские полицейские 11 сентября установили местонахождение ребенка.

Как выяснилось, подросток находился в селе Уютное Юрьевского района Днепропетровской области.

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

С юным беглецом полицейские провели профилактическую беседу.

В настоящее время решается вопрос о привлечении опекунов парня к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.