Пропавшего под Харьковом подростка нашли в соседней области

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12 сентября 2019 г. 14:10
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В Днепропетровской области правоохранители разыскали пропавшего 14-летнего жителя Харьковщины, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Несовершеннолетний парень, проживающий в селе Борки Змиевского района, 8 сентября ушел из дома гулять и не вернулся.

Совместно с днепровскими коллегами харьковские полицейские 11 сентября установили местонахождение ребенка.

Как выяснилось, подросток находился в селе Уютное Юрьевского района Днепропетровской области.

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было. 

С юным беглецом полицейские провели профилактическую беседу. 

В настоящее время решается вопрос о привлечении опекунов парня к административной ответственности по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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