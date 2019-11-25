Пропавшего в Харькове 14-летнего подростка нашли в области

25 ноября 2019 г. 15:30
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В Харьковской области правоохранители разыскали 14-летнего пропавшего подростка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию 14 ноября поступила информация о том, что 14-летний подросток 8 ноября ушел из дома к другу и не вернулся.

Однако 23 ноября сотрудники полиции установили местонахождение пропавшего. Разыскиваемый парень находился у знакомого в Шевченковском районе Харьковской области.

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.      

На данный момент подросток находится в Харьковском областном центре социально-психологической реабилитации детей.

Полицейские провели профилактическую беседу с беглецом. Относительно его матери решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.

 

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