Пропавшего в Харькове 14-летнего подростка нашли в области

В Харьковской области правоохранители разыскали 14-летнего пропавшего подростка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в полицию 14 ноября поступила информация о том, что 14-летний подросток 8 ноября ушел из дома к другу и не вернулся.

Однако 23 ноября сотрудники полиции установили местонахождение пропавшего. Разыскиваемый парень находился у знакомого в Шевченковском районе Харьковской области.

Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

На данный момент подросток находится в Харьковском областном центре социально-психологической реабилитации детей.

Полицейские провели профилактическую беседу с беглецом. Относительно его матери решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.