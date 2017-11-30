Пропавшего в Харькове подростка нашли

Харьковские правоохранители разыскали 13-летнего пропавшего подростка, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Об исчезновении 13-летнего сына в полицию сообщил его отец.

Харьковские правоохранители нашли разыскиваемого вчера около 23:00. Мальчик гулял по улицам Немышлянского района.

Никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

Заместитель начальника Немышлянского отдела полиции Сергей Волобуев рассказал, что парень уже неоднократно покидал место проживания.

Сейчас ребенок находится в местной больнице под наблюдением медиков.