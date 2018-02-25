Пропавшего в Харькове подростка нашли

23 февраля в 20.13 в полицию обратились родители 15-летнего мальчика и заявили о том, что их сын утром пошел в школу и не вернулся.

Вчера около 15.00 в полицию позвонили работники железнодорожной станции, которые сообщили, что обнаружили разыскиваемого подростка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было.

Полицейские провели с парнем профилактическую беседу.

В отношении родителей решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.