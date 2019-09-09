Пропавшего подростка из Первомайского нашли в Харькове

В Харькове правоохранители разыскали 13-летнего Егора Колесника, который сбежал из дома в Первомайском.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подростка нашли на ул. Академика Павлова.

По данным полиции, никаких противоправных действий с ним не случилось.

Напомним, подросток сбежал из дома из-за конфликта в семье 7 сентября.

Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу. В отношении его опекунов составят административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.