 

Пропавшего подростка из Первомайского нашли в Харькове

09 сентября 2019 г. 10:05
3 просмотра

В Харькове правоохранители разыскали 13-летнего Егора Колесника, который сбежал из дома в Первомайском.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, подростка нашли на ул. Академика Павлова. 

По данным полиции, никаких противоправных действий с ним не случилось.

Напомним, подросток сбежал из дома из-за конфликта в семье 7 сентября.

Полицейские провели с ребенком профилактическую беседу. В отношении его опекунов составят административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.