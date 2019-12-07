Пропавшего жителя Харьковщины нашли в другом селе

Правоохранители разыскали 35-летнего жителя пгт Константиновка, пропавшего несколько дней назад.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пропавшего мужчину нашли в селе Водяное Краснокутского района железнодорожной станции.
Никаких событий криминального характера с ним не случилось.
Напомним, 2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ушел из дома и исчез.
5 декабря полицейские разыскали пропавшего. Мужчина находился на железнодорожной станции.
Полицейские доставили разыскиваемого домой.
Информация внесена в Единый реестр учета Краснокутского отдела полиции.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.