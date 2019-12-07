Пропавшего жителя Харьковщины нашли в другом селе

07 декабря 2019 г. 14:46
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Правоохранители разыскали 35-летнего жителя пгт Константиновка, пропавшего несколько дней назад.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, пропавшего мужчину нашли в селе Водяное Краснокутского района железнодорожной станции. 

Никаких событий криминального характера с ним не случилось.

Напомним, 2 декабря в полицию поступило сообщение о том, что мужчина ушел из дома и исчез.

5 декабря полицейские разыскали пропавшего. Мужчина находился на железнодорожной станции. 

Полицейские доставили разыскиваемого домой. 

Информация внесена в Единый реестр учета Краснокутского отдела полиции. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

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