Пропавшие бюллетени оказались уничтоженными: в городской избирательной комиссии говорят, что произошло недоразумение

Харьковская полиция открыла уголовное производство по факту недостатка бюллетеней для выборов в городской совет и городского головы. Об исчезновении 6 тыс. бюллетеней – 2,5 тыс. для выборов в городской совет и 3,5 тыс. для выборов мэра города - правоохранителям сообщил заместитель председателя одной из политических партий, участников избирательного процесса. По его словам, документы затерялись в пути и не доехали до районов и участковых комиссий. Данные внесли в единый реестр по статье «похищение избирательного бюллетеня» и сейчас проверяют информацию. В типографии, печатающей документы, заявление не комментируют, а вот в городской избирательной комиссии говорят, никакого криминала в этом инциденте нет, произошло недоразумение. Ведь во время инспектирования типографии, которое проводилось совместно с представителями партий, было решено уничтожить пачку бюллетеней, которые не были маркированы. Именно их потом и не хватило.

Ольга Мозговая, председатель городской ТИК:

Там лежало несколько пачек немаркированных бюллетеней, номер округа был, но номера дільниці не было. Предложение нашей комиссии было, чтобы мы запаковали это, опечатали и оставили до момента выдачи, но представитель ОПЗЖ настоял, чтобы мы уничтожили. Мы по акту, под которым он тоже подписался, уничтожили эти бюллетени, у них на фабрике есть такая режущая машина, а потом, когда мы начали выдавать, где-то одной пачке не хватало, где-то больше.

Всего, говорят в ТИК, не хватало даже не 6000, это только в Слободском районов, а около 12 000 бюллетеней по всему городу. Количество необходимых документов не смогли назвать своевременно, так как окончательные списки избирателей были получены лишь за три дня до этого. После выявления недостачи был составлен официальный акт, а дополнительные бюллетени допечатаны и переданы в районы.

Александр Краснояружский, член ТИК Слободского района:

Здесь составили акты, что не достают 6000 бюллетеней, было доложено по всем инстанциям. На следующий день, при получении бюллетеней мы дополучили недостающие 6000 бюллетеней, под надзором полиции доставили все недостающие бюллетени, и все они находятся у нас в комнате хранения, проблема решена, исчерпана, это был технический сбой.

В ближайшее время, говорят в теркомиссиях, бюллетени получат участковые комиссии. Кроме этого ТИК будут обеспечены санитайзерами и масками для работы в условиях пандемии. Сейчас, говорят в городской ТИК, они фиксируют больных среди членов комиссий, но явление это не массовое и у партий есть скамейка запасных, которая до субботы позволяет заменить выбывших. Поэтому пандемия, надеются в избиркомах, на проведение выборов не повлияет.