Пропавшие члены экипажа американского эсминца погибли, обнаружены их тела - ВМС США

18 июня 2017 г. 11:03
Источник: Интерфакс-Украина

Моряки эсминца ВМС США "Фицджеральд", столкнувшегося с торговым судном у берегов Японии, погибли, говорится в сообщении на сайте седьмого флота ВМС США.

По данным ВМС, тела моряков обнаружены в затопленной части корабля, их направили в больницу города Йокосука для опознания.

Ранее стало известно, что трем членам экипажа - капитану и двум морякам - потребовалась срочная медицинская помощь. Семь человек считались пропавшими без вести.

О том, что американский эсминец столкнулся с филиппинским контейнерным судном у берегов Японии, стало известно в субботу утром.

В результате инцидента эсминец получил повреждение по правому борту, после чего на судно проникла вода.

 

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