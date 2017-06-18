Пропавшие члены экипажа американского эсминца погибли, обнаружены их тела - ВМС США

Моряки эсминца ВМС США "Фицджеральд", столкнувшегося с торговым судном у берегов Японии, погибли, говорится в сообщении на сайте седьмого флота ВМС США.

По данным ВМС, тела моряков обнаружены в затопленной части корабля, их направили в больницу города Йокосука для опознания.

Ранее стало известно, что трем членам экипажа - капитану и двум морякам - потребовалась срочная медицинская помощь. Семь человек считались пропавшими без вести.

О том, что американский эсминец столкнулся с филиппинским контейнерным судном у берегов Японии, стало известно в субботу утром.

В результате инцидента эсминец получил повреждение по правому борту, после чего на судно проникла вода.