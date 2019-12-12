Пропавшую на Харьковщине девушку нашли

В Харьковской области полицейские разыскали несовершеннолетнюю девушку, которая пропала в Коломакском районе, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что 11 декабря в Коломакское отделение полиции обратилась женщина и сообщила об исчезновении 16-летней приемной дочери.

Полицейские установили местонахождение разыскиваемой. Как выяснилось, беглянка находилась у своей подружки.

В ходе беседы с девушкой полицейские установили, что она сбежала из дома, чтобы навестить родную мать, которую в 2016 году лишили родительских прав.

Женщина в настоящее время проживает в селе Тарановка Змиевского района.