Пропавшую на Харьковщине девушку нашли

12 декабря 2019 г. 14:50
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В Харьковской области полицейские разыскали несовершеннолетнюю девушку, которая пропала в Коломакском районе, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что 11 декабря в Коломакское отделение полиции обратилась женщина и сообщила об исчезновении 16-летней приемной дочери.

Полицейские установили местонахождение разыскиваемой. Как выяснилось, беглянка находилась у своей подружки. 

В ходе беседы с девушкой полицейские установили, что она сбежала из дома, чтобы навестить родную мать, которую в 2016 году лишили родительских прав. 

Женщина в настоящее время проживает в селе Тарановка Змиевского района.

 

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