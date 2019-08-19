Пропавшую под Харьковом девочку-подростка нашли

В Харьковской области полицейские разыскали 16-летнюю жительницу Краснокутского района, которая 14 августа поехала кататься на велосипеде и домой не вернулась.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, выяснилось, все это время беглянка находилась в Харькове у своей тети.

Девушка уже не впервые уходит из дома, отметили в полиции.

По ее словам, она хотела погулять. Конфликтов дома не было.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершались. Правоохранители провели с девушкой профилактическую беседу и вернули домой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснокутском районе пропала 16-летняя девушка с велосипедом.