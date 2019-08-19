 

Пропавшую под Харьковом девочку-подростка нашли

19 августа 2019 г. 18:19
1 просмотр

В Харьковской области полицейские разыскали 16-летнюю жительницу Краснокутского района, которая 14 августа поехала кататься на велосипеде и домой не вернулась. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, выяснилось, все это время беглянка находилась в Харькове у своей тети.

Девушка уже не впервые уходит из дома, отметили в полиции.

По ее словам, она хотела погулять. Конфликтов дома не было.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершались. Правоохранители провели с девушкой профилактическую беседу и вернули домой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краснокутском районе пропала 16-летняя девушка с велосипедом.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.