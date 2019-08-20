Пропавшую после ссоры с родителями 16-летнюю девушку нашли

На Харьковщине полицейские разыскали пропавшую 16-летнюю девушку, которая 17 августа ушла из дома и не вернулась.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 19 августа об исчезновении несовершеннолетней дочери в полицию сообщили ее родители.

Правоохранители установили, что накануне у родителей с ребенком возник конфликт, после которого девочка собрала вещи и ушла из дома.

В течение двух часов полицейские разыскали девушку. Она находилась у своей подруги в Харькове.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Девушку полицейские вернули домой.

В отношении родителей беглянки был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.