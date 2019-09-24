Пропавшую в Харькове 15-летнюю девушку нашли в области

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24 сентября 2019 г. 8:44
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Пропавшую в Харькове 15-летнюю девушку нашли, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, 22 сентября в Слободской отдел полиции обратилась мать 15-летней девушки и сообщила, что её дочь ушла гулять и не вернулась.

Правоохранители установили местонахождение девочки. Выяснилось, что она уехала к своему парню, который живет в Харьковской области. 

Сейчас девушка находится дома. Никаких противоправных действий относительно нее совершено не было.

С подростком полицейские провели профилактическую беседу о недопущении таких случаев в будущем. 

В отношении матери девочки был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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