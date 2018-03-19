Пропавшую в Харькове девушку нашли

Харьковские полицейские нашли пропавшую несовершеннолетнюю девушку, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Ранее сообщалось, что в Немышлянском районе 14-летняя школьница ушла из дома 16 марта и не вернулась.

Заместитель начальника подразделения полковник полиции Сергей Волобуев рассказал, что разыскиваемую нашли сотрудники ювенальной превенции Немышлянского отдела полиции.

Она находилась у своих знакомых. Никаких событий криминального характера с девушкой не случилось. Девушку полицейские вернули джомой.

С девушкой правоохранители провели профилактическую беседу, а в отношении матери составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.