Пропавшую в Краснокутске 16-летнюю девушку нашли в Харькове

В Харьковской области полицейские нашли 16-летнюю девушку, которая пропала несколько дней назад в Краснокутске.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, девушка пропала 13 мая. В тот день в 21:09 в полицию обратилась жительница Краснокутска и сообщила, что ее 16-летняя приемная дочь около 16:00 ушла из школы и домой не вернулась.

16 мая правоохранители совместно с кинологами установили местонахождение несовершеннолетней: девушка находилась в Основянском районе Харькова.

Как выяснилось, все это время беглянка гуляла по улицам города, ночевала, где придется.

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Как выяснилось, дома у девушки конфликтов не было.

С беглянкой полицейские провели профилактическую беседу, а в отношении ее родственников составили протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.