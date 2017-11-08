Проректора аэрокосмического университета оштрафовали за доплаты и премии жене

Суд оштрафовал проректора по научно-педагогической работе Национального аэрокосмического университета им. М.Е. Жуковского Виталия Павленко на 5100 гривен за принятие решения в условиях реального конфликта интересов, сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

Об этом стало известно из постановления Киевского районного суда Харькова от 2 ноября 2017 года.

Судом было установлено, что Виталий Павленко отвечает за установление должностных окладов, надбавок к окладам и премирование сотрудников.

В этом же вузе работает его жена. 31 августа 2016 года Павленко согласовал ей доплату 25% от должностного оклада за ученое звание доцент и 15% должностного оклада за научную степень кандидата экономических наук, а кроме того, дополнительную надбавку за напряженность в работе 50% должностного оклада и 10% от должностного оклада за использование в работе иностранного языка.

Павленко свою вину не признал и пояснил, что жена не находится в его непосредственном подчинении. Также он пояснил, что решение об установлении дополнительных надбавок и доплат сотрудникам он только визирует, а инициаторами его являлись заведующие кафедр университета. Также он считает, что доплата его жене назначена объективно и не отличается от доплат других работников.

Суд признал Виталия Павленко виновным и оштрафовал проректора на 5100 грн.