Прорыв в строительной технике: в США представлен робот-эскаватор

22 октября 2017 г. 13:49
Источник: УНИАН
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Американский стартап Built Robotics представил прототип беспилотного экскаватора. Он представляет собой модифицированный мини-погрузчик Bobcat, оборудованный камерами, лидаром и GPS-приемником, которые позволяют ему работать без оператора. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на Wired. 

Для подготовки площадки для строительства небольших сооружений сначала необходимо разровнять ее или выкопать углубление для создания фундамента.

Во время этой процедуры рабочие могут допускать ошибки, к примеру, выкопать углубление с неровными границами или неравномерной глубиной. Несмотря на то, что многие крупные автопроизводители и технологические компании уже несколько лет представляют прототипы беспилотных автомобилей, в строительной и сельскохозяйственной технике таких разработок пока гораздо меньше.

 

Видео: 

Built Robotics - Autonomous Track Loader (ATL)

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