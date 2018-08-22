Прощание с Дмитрием Кириенко. Как усилят патрули полицейских в Харькове?

Дмитрий Кириенко родом из Донецкой области, родился в Доброполье. Он переехал в Харьков и в 2015 году вступил в ряды Национальной полиции Украины. Имел три высших образования. На его служебном счете много раскрытых преступлений и несколько резонансных задержаний опасных преступников. Ему было 29 лет. Без отца остались двухлетняя дочь. Родственники мужчины до сих пор не могут прийти в себя

Оксана, кума Дмитрия Кириенко

Он очень отважный. С добрым сердцем человек, ему хотелось всегда справедливости

Александр Кобзарь был одним из близких друзей Дмитрия Кириенко. Он вспоминает, что не было ни одного дела, которым не занят на работе заместитель командира. Всегда чуткий, отважный, дисциплинированный и принципиальный, говорит Александр. В ночь на 20 августа он совершил настоящий подвиг:

Александр Кобзарь, командир первой роты 4 батальона

Це був дійсно бойовий офіцер, ця ситуація, яка з ним трапилась - це результат якогось безстрашшя, він нікого не боявся, постійно був рішучий, така доля постигла нашого колегу...

Действия Дмитрия Кириенко в чрезвычайной ситуации оценит специальная комиссия, которая сейчас проводит служебное расследование, рассказал Олег Бех.

На принятие важного решения у патрульного было всего 5-7 минут. И он пытался вступить в переговоры со стрелком, но было очень сложно предугадать дальнейшие действия неадекватного нарушителя, который на момент прибытия патрульных экипажей уже пытался убить трех человек в иномарке и тяжело ранил из пистолета охранника

Олег Бех, начальник ГУНП в Хар. обл

Ми робимо все необхідне для того, щоб злочинець представ перед судом. І ви бачили неодразово: і напад на пошту, що ми зберегли життя людині, щоб він представ перед суспільством, людина, яка затримувалась і використала зброю в родині, теж працювали патрульні поліцейські, щоб вони були в суді

Экипажи патрульных полицейских будут усилены бронегруппами, которые будут выезжать совместно на резонансные преступления. Сотрудники «бронегруппы» будут экипированы соответствующими защитой и автоматами.

Об этом сегодня заявил Александр Фацевич во время прощания с патрульным:

Олег Фацевич, заместитель начальника Национальной полиции Украины

Взагалі від сьогоднішнього дня посилені будуть групи нарядів поліції бронегрупами, які будуть забезпечені бронезахистом 4 класу і автоматичною зброєю. Вони будуть працювати окремими екіпажами, будуть реагувати на особливо тяжкі злочини, в тому числі і на злочини зі зброєю

Бронегруппы начнут работать в больших городах: таких как Киев, Одесса, Харьков, и постепенно они будут повсюду в Украине, заявил Фацевич.

Что касается Харькова, то они приступят к работе уже сегодня, сказал Олег Бех:

Олег Бех, начальник ГУНП в Хар. обл.

В зв»язку з тим, що патрульним поліцейським необхідно додатковий захист, прийнято рішення, що будуть працювати бронегрупи: основні райони - Київський, Московський та Шевченківській, будуть не менш дві групи з автоматичною зброєю

Выводы работы комиссии, по словам Александра Фацевича, будут готовы через несколько дней.

Между тем за мужество и героизм, проявленные инспектором патрульной полиции старшим лейтенантом полиции Дмитрием Кириенко во время выполнения служебных обязанностей, он посмертно награжден знаком отличия МВД «За отвагу в службе».

Высокую награду от Министра получила вдова милиционера.