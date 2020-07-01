Прощание с коронавирусом: чехи собрались в центре Праги за 500-метровым столом

В центре Праги на Карловом мосту устроили прощальную вечеринку коронавирусу, передает ВВС. Тысячи гостей праздника сидели за 500-метровым столом и делились едой и напитками, которые принесли из дома. Люди не соблюдали социальной дистанции, их наоборот поощряли общаться и делиться едой с соседями.

Организатор вечеринки заявил, что провести такое мероприятие стало возможно из-за отсутствия туристов в городе.

«Мы хотим отпраздновать конец коронавирусного кризиса. Мы позволяем людям встретиться друг с другом и показывать, что они не боятся встреч, они не боятся взять бутерброд в своего соседа», - рассказал организатор Ондрей Кобза.

Отмечается, что Чехии удалось избежать худшего сценария эпидемии из-за быстрой реакции власти, которая сразу же ввела жесткий карантин. На прошлой неделе правительство разрешило массовые собрания для более 1000 человек. Бассейны, музеи, зоопарки и замки теперь могут открываться без ограничений по количеству посетителей. Рестораны, бары и пабы уже месяц обслуживают людей в помещении.

Всего в Чехии зафиксировано 11960 случаев заражения COVID-19. Сейчас болеют 3835 человек, выздоровели - 7776 человек. Смертельных случаев - 349.