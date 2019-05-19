«Прощание с мясником»: харьковчане провели акцию протеста возла памятника Жукову

На акцию возле бюста маршала Жукова собралось около сотни горожан. Мероприятие приурочили ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Провести митинг, говорят организаторы, решили из-за желания городских властей вернуть проспекту Петра Григоренко старое название - в честь Георгия Жукова.

Участники акции выступают против рекомунизации в Украине и появления на карте Харькова имени представителя советского тоталитарного режима. Кроме того, настаивают на сносе памятника законным образом.

Активисты принесли с собой плакаты с нарисованными отпечатками окровавленных ладоней и с надписями "Жуков палач, а не герой". Скандировали: "НЕТ - Жукову на карте Харькова".

Таким образом, активисты хотят напомнить другим горожанам и представителям власти о преступлениях Жукова.

Кроме того, по мнению активистов, желание вернуть старое название проспекта - это попытка чиновников отвлечь внимание от плачевного состояния водо- и теплосетей в городе и повышения цен на общественный транспорт.

К бюсту маршала пришли также и сторонники советской власти. Около 20 человек. Между сторонами возникали словесные перепалки, поэтому их разделили кордоном полиции чтобы на допустить столкновений.