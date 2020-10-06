Прощание с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом: прямая трансляция

Сегодня в Харькове прощаются с жертвами авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.
Как сообщалось, на церемонию прощания прибыл президент Украины Владимир
Зеленский.
Прощание началось в 8 часов утра.
По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, проводить в последний путь погибших собралось около 3 тысяч человек.
Сейчас под звуки траурного марша на постаменты выносят гробы с телами жертв катастрофы.
Прямую трансляцию траурного мероприятия ведет Офис президента в Фейсбук.