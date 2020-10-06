Прощание с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом: прямая трансляция

06 октября 2020 г. 10:25
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Сегодня в Харькове прощаются с жертвами авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября под Чугуевом.

Как сообщалось, на церемонию прощания прибыл президент Украины Владимир
Зеленский.

Прощание началось в 8 часов утра.

По данным отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, проводить в последний путь погибших собралось около 3 тысяч человек.

Сейчас под звуки траурного марша на постаменты выносят гробы с телами жертв катастрофы.

Прямую трансляцию траурного мероприятия ведет Офис президента в Фейсбук.

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