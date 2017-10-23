"Просим прощения за дочь": отец Зайцевой сделал официальное заявление

23 октября 2017 г. 18:12
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Отец Елены Зайцевой, которая находилась за рулем автомобиля Lexus, сделал первое официальное заявление после ДТП на Сумской.

Свое заявление он разместил на сайте "Городской Дозор"

Обращение Василий Зайцев потребовал процитировать полностью и без правок.

Мужчина попросил прощения за дочь и обещал помочь семьям погибших и пострадавших.

Напомним, в результате аварии на улице Сумской 18 октября погибли пять человек и еще шесть пострадали.

"Мы надеемся, что суд разберется в этом ужасном ДТП, так как там было два участника и два автомобиля. Мы примем любое справедливое решение суда. Это ужасное горе для близких людей пострадавших и для нас", - говорится в обращении.

Видео: 

Заявление семьи Зайцевых

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