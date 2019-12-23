Проспект в Харькове не может носить имя Жукова - директор УИНП

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявляет, что проспект в Харькове не может носить имя советского маршала Георгия Жукова, так как он подпадает под законодательство о декоммунизации.

"Жуков точно не может быть, так как он подпадает под декоммунизацию. Я очень надеюсь, что с этим не будет никаких проблем и в Харькове органы местного самоуправления урегулируют этот вопрос", - сказал Дробович на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Он подчеркнул, что генерал Петр Григоренко, в честь которого был назван проспект ранее - это героическая фигура, человек, который сделал много для государственного строительства.

"Если по этому вопросу нужен диалог, экспертная дискуссия - то это нужно делать. У нас децентрализация в стране, поэтому это должно происходить", - отметил глава УИНП.