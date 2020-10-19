Проспект Юбилейный два дня будет закрыт для движения: меняется маршрут троллейбусов

Движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от пр. Тракторостроителей до Салтовского шоссе при движении в сторону ул. Медицинской, будет запрещено с 8:00 до 21:00 20 и 21 октября. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проспекта на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до Салтовского шоссе.

На время работ будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления для объезда закрытого участка.

Также с 8:00 до 21:00 22 октября будет запрещено движение транспорта на разворотном кругу троллейбусов «602-й микрорайон» по пр. Юбилейный.

В это же время 26 и 27 октября буде запрещено движение транспорта по пр. Юбилейному, на участке от Салтовского шоссе до пр. Тракторостроителей при движении в сторону ул. Гвардейцев Широнинцев. Двустороннее движение будет организовано по свободной от выполнения работ проезжей части.

В связи с ремонтом ежедневно с 9:00 до 20:00 20, 21, 22, 26 и 27 октября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Юбилейному, на участке от ул. Гвардейцев Широнинцев до разворотного круга «602 м/р». Троллейбусы будут курсировать так:

№19: разворотный круг «ул. Одесская» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Юбилейный - разворотный круг «ст. м. «Академика Барабашова»;

№20: не ходит;