"Проспекту Жукова - нет, демонтажу памятника - да". Активисты вышли на пикет в защиту декоммунизации

На акцию протеста к бюсту Жукову на проспекте Петра Григоренко пришло около двух десятков горожан. Активисты наклеили на памятник плакат с надписью «Должен быть демонтирован в рамках декоммунизации», а также раздавали листовки с разъяснением, почему проспекту нельзя возвращать старое название. Настаивали не только на сохранении имени Петра Григоренко на карте города, но и на сносе монумента маршалу Жукову.

Милла Денчик, организатор акции:

Ми зібралися тут, щоб показати, що цей бюст так само, які проспект не має права тут бути. Ми відправили на Мінкульт звернення. У ньому зазначили, що Жуков. Цей об’єкт не входить як об’єкт монументального значення, тому що нам відповіли в облдержадміністрації нам відповіли, що потрібно підтвердження Мінкульту. Нам потрібна виписка, що цей об’єкт має бути демонтований.

Петиция с требованием изменить название проспекта появилась на сайте горсовета 8 мая и уже через день набрала более 5 тысяч подписей. Инициативу активно продвигали в мэрии. Профильная комиссия горсовета согласовала возвращение имени Жукова проспекта. Теперь этот вопрос должны рассмотреть депутаты на сессии. В свою очередь, активисты приводят факты о Григоренко и Жукове. Первый - награжден орденом Отечественной войны 1 степени и другими боевыми наградами за борьбу с нацистами, правозащитник и основатель Украинской гельсинской группы, учился в Харьковском политехническом институте. Второй - во времена войны среди многих военных был известен "мясник" и "катафалк", считал расстрелы красноармейцев и взятие в заложники их семей "воспитательной работой", отдал приказ об испытаниях ядерного оружия на людях и никогда не был в Харькове. Однако, некоторые из горожан с позицией не соглашались. Около десятка человек, в основном пожилого возраста, вступали в споры и пытались сорвать наклеенный на бюсте плакат. Другие - инициативы активистов поддерживали.

Надежда Ивановна, харьковчанка:

Скорее всего, ваши родители были такими же «катами» как вы приходите сюда. Потому что люди строили, это какая огромная работа. Кто из вас хоть камень сюда возложил?

Ирина Гаевая, харьковчанка:

Мне не надо рассказывать эти сказки про великого полководца, потому что мой отец воевал и что мог мне рассказывал. Я против того. чтобы улицу, на которой я живу, каждый день хожу, называли именем кровавого м’ясника.

Еще одна акция возле монумента под названием "Прощание с мясником" запланирована на 19 мая - в День памяти жертв политических репрессий. Во время акции протеста организаторы планируют положить вместо цветов к бюсту Жукову кирпичи, в память о его преступлениях.